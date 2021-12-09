Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin... - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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