Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIBursa'da, boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi.
BURSA (DHA) - TUTUKLANDI
Bursa'da, boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Kemal Bulut çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. S.T. ve K.A. adli kontrol şartıyla, V.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Muammer İRTEM/BURSA,
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri
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