Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIBursa'da, boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'da, boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Kemal Bulut çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. S.T. ve K.A. adli kontrol şartıyla, V.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muammer İRTEM/BURSA,


Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title