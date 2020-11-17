NurdağıMusabeyliKilis Karayolu'na asfalt dökülüyor
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NurdağıMusabeyliKilis Karayolu'na asfalt dökülüyor

17.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:08
NurdağıMusabeyliKilis Karayolu'na asfalt dökülüyor

Nurdağı-Musabeyli-Kilis Karayoluna asfalt dökümü başlanırken, yolun 2021 yılında tamamlanması beklenirken, Kilis-Nurdağı karayolunun tamamlanmasından sonra yol 75 kilometreye düşecek.

Nurdağı-Musabeyli-Kilis Karayoluna asfalt dökümü başlanırken, yolun 2021 yılında tamamlanması beklenirken, Kilis-Nurdağı karayolunun tamamlanmasından sonra yol 75 kilometreye düşecek.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri, asfalt dökümüne başlanan Nurdağı-Musabeyli arasındaki yolda incelemelerde bulundular.

İl Başkanı Karataş, Kilis -Musabeyli, Nurdağı karayolunun inşaatı devam ettiğini ifade ederek, "Bugün ilk asfaltı dökülmüş durumda, inşallah bu yol bittiği zaman, Nurdağı- Kilis arası 75 kilometreye düşecek, Kilisli hemşerilerimiz, İslahiye'yi, Gaziantep'i dolaşmadan, direk Nurdağı'ndan Kilis'e gelebilecekler. Nurdağı yol ayırdımından, Kilis yol ayırdımına kadar olan yol 58 kilometre, 17 kilometre de Musabeyli yol ayırdımınıdan Kilis'e kadar olan yol yapılacak. Toplamda 75 kilometre yol olacak. 2 kilometrelik yolun asfaltı dökülmüş durumda, 6 kilometrelik yolunda altyapısı durumdadır. En kısa zamanda onunda asfaltı dökülecek. İnşallah 2021 yılı yolun yapımı tamamlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

NurdağıMusabeyliKilis Karayolu'na asfalt dökülüyor
NurdağıMusabeyliKilis Karayolu'na asfalt dökülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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