Nurdağı ve İslahiye'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Nurdağı ve İslahiye'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:54
Nurdağı ve İslahiye'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde etkili olan kar, payatı olumsuz etkiledi.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde etkili olan kar, payatı olumsuz etkiledi.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle Nurdağı'nda 5, İslahiye ilçesinde ise 3 mahallede bazı elektrik direkleri devrildi.

İslahiye ilçesinde bir biber fabrikası ile bazı iş yerleri ve evlere ait depolarda su baskını yaşandı.

Su baskınına uğrayan biber fabrikası sahibi Hasan Korkut, yaptığı açıklamada, yol üzerindeki rögarın tıkalı olması nedeniyle yaşadığı su baskınında 3 ton işlenmiş satışa hazır pul biber ile 3 ton civarında biber tohumunun zarar gördüğünü, fabrikadaki makinelerin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AA muhabirine, belediye olarak vatandaşın yanında yer aldıklarını, su baskınına uğrayan yaklaşık 5 evde herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını, ilçede kapalı yollarının da bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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