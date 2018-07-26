Nurdağı Ovası Suya Kavuşuyor

Kahramanmaraş, Nurdağı, Gaziantep ve Hatay'ın Hayali Mega Sulama Projesi olan Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesinde çalışmalar tamamlandı.

30.07.2018 günü Tahta körü barajını besleyecek olan KS-30 Kılavuzlu iletim kanalına 30.07.2018 tarihinde sulama suyu verilecek olması nedeniyle Kahramanmaraş, Nurdağı Gaziantep ve Hatay'ın Baraj çevresindeki yerleşim alanlarında, Can ve mal kaybının yaşanmaması için yöre halkı bilgilendirildi.

Kahramanmaraş, Nurdağı, Gaziantep ve Hatay'ın Hayali Mega Sulama Projesinde Çalışmalar tamamladı. Büyüklüğü Sebebiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan baraj açılıyor. - GAZİANTEP