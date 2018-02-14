Nurdağı'ndan 15 Köy Korucusu Afrin'e Yola Çıktı
AFRİN HAREKATI'NDA 26. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Nurdağı'ndan 15 Köy Korucusu Afrin'e Yola Çıktı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görev yapan 15 köy korucusu askerler eşliğinde, Afrin’e yola çıktı.

Nurdağı'ndan 15 Köy Korucusu Afrin'e Yola Çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan 15 köy korucusu askerler eşliğinde, Afrin'e yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı başarılı çalışmalarla isminden bahsettiren kahraman 15 köy korucusu, Nurdağı'nda görev yapan 30 uzman uzman çavuş ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Afrin'e doğru yola çıktı. Köy korucularının ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasında görev almaları bekleniyor.

Bölgede terör ile mücadelede etkin rol oynayan köy korucuları, hırsızlık, sahte para gibi bir çok asayiş olayında da jandarmanın en güvendiği silahlı birimler olarak biliniyor - GAZİANTEP

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