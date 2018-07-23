Nurdağı'ndaki S-200 Balistik Füze Parçasını Tubitak İnceleyecek

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, ormanlık alanda bulunan ve kaldırılan Rus S-200 balistik hava savunma sistemi füzenin arka kuyruk parçasında TÜBİTAK tarafından bilimsel inceleme yapılacağı belirtildi.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hamide Mahallesi Çiçekli Pınar mevkiinde ormanlık alanda mahalle sakinleri tarafından geçen pazartesi günü fark ederek güvenlik güçlerine bildirdiği enkaz, 3 gün önce Ankara 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gelen 6 kişilik teknik ekip tarafından incelendi.

Güvenlik korucuları tarafından nöbet tutulan Rus S-200 balistik hava savunma sistemi füzenin arka kuyruğu parçası olduğu tespit edilen yaklaşık 1 tonluk enkaz, bugün paletli kepçe tarafından kaldırıldı. Kepçe yardımıyla yaklaşık 300 metre taşınan enkaz buradan traktörle jandarma ve güvenlik korucularının önlemi arasında Sakcagözü Jandarma Karakol Komutanlığı'na taşındı. Söz konusu enkazda önümüzdeki günlerde TÜBİTAK tarafından bilimsel inceleme yapılacağı belirtildi.

- Gaziantep