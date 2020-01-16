Nurdağı'ndaki okul servislerine sıkı denetim
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Nurdağı'ndaki okul servislerine sıkı denetim

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, okulların çevresine ve öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik denetim yaptı.

16.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:16
Nurdağı'ndaki okul servislerine sıkı denetim

'in ilçesinde ve jandarma ekipleri, okulların çevresine ve öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Öğrencilerin evle ve okul arasında güven içinde olmaları amaçlanan denetimlerde, öğrenci servislerini durduran ekipler, araç sürücülerine uymaları gereken kurallar hakkında ve eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Öğrencilere servis aracında iken emniyet kemeri takmalarını isteyen ve bunu uygulamalı gösteren ekipler, olumsuzluklarla karşılaşmaları halinde 155 ve 156 telefonlarını aramalarını, okul çevresinde yabancılarla konuşmamaları ve okul dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

Çalışma kapsamında ilçe merkezindeki 16 merkeze öğrenci taşıyan 120 servis aracının denetlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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