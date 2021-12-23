Nurdağı'ndaki meralara güneş enerjili su kuyusu açılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan Nurdağı ilçesindeki mera alanlarında küçükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan güneş paneliyle çalışan su kuyusu hizmete girdi.

Birlik başkanı Osman Türkman, yazılı açıklamasında, ilçeye bağlı 2 bin 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu belirtti.

Bu hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zorluk çekildiği belirtilen Türkman, bu anlamda meralara güneş paneliyle çalışan su kuyuları açarak üreticinin yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Nurdağı ilçesindeki meralarda da çalışmalara başladıklarını ifade eden Türkman, şunları kaydetti:

"Merada kurulan sistem sayesinde, hayvanlar sağlıklı su içecek, verimleri artacak. Su olmazsa hayat olmayacağı gibi su sorunları çözüldüğünden dolayı üreticilerimizin hayvan miktarları da artacak. Üreticilerimiz artık hayvanlarını sulamak için tekrar eve dönmeyerek çoğu zaman merada hayvanlarının beslenmeleriyle uğraşacaklar."