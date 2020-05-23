Nurdağı'ndaki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
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Nurdağı'ndaki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Nurdağı'ndaki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
23.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:01

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

C.Ş'nin (40) kullandığı 80 ABF 068 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş yolunda Necmettin Ildız (33) yönetimindeki 46 TB 435 plakalı motosikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Ildız'ın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesinde Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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