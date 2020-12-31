Nurdağı'nda yılbaşı öncesi huzur uygulaması yapıldı
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Nurdağı'nda yılbaşı öncesi huzur uygulaması yapıldı

31.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:54
Nurdağı'nda yılbaşı öncesi huzur uygulaması yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yılbaşı öncesi Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yılbaşı öncesi Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 23 iş yeri, 49 araç denetlenirken 385 şahıs sorgulandı.

İşlem yapılan 6 araç sürücüsüne 2 bin 16 lira idari işlem uygulandı.

Ayrıca Hatay'ın Samandağ ilçesinde silahlı tehdit suçundan aranan M.A. yakalanarak İslahiye T Tipi Cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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