Nurdağı'nda Yağmur ve Rüzgar Etkili Oluyor

Bu yıl kuraklık endişesinin yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sağanak yağış ve rüzgar etkili oluyor.

Bu yıl kuraklık endişesinin yaşandığı ve sık sık yağmur duasına çıkılan Nurdağı ilçesinde, son günlerde sağanak yağış ve rüzgar etkili oluyor. İlçede 3-4 gündür süren sağanaklar, zaman zaman rögarların taşmasına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle araç ve yayalar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri yoğun ve zorlu çalışma sürecine girdi.

Rüzgar da etkili oluyor

Kentte sağanak yağışla birlikte rüzgar da etkili oluyor. Gevşeyen toprak nedeniyle bazı yerlerde kaymalar da yaşandı. Rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı trafik ışığı direkleri hasar gördü. Tedirginlik yaşayan sürücüler, Nurdağı- Kahramanmaraş yolu otoban kavşağı ışıklarında risk bulunduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. - GAZİANTEP