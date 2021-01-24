Nurdağı'nda yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı
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Nurdağı'nda yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı

24.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:44
Nurdağı'nda yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı

Nurdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatında oral kuduz aşılama çalışması yaptı.

Nurdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatında oral kuduz aşılama çalışması yaptı.

Yaban hayatında kuduz hastalığıyla mücadele amacıyla yürütülen "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli AB projesi kapsamında ilçede bir süre önce başlayan ve devam eden ikinci aşamasında dağlık bölgelerle 9 mahallede 5 bin aşı yemi bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şerafettinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu, Kartal, Terken, Kuzoluk, Belpınarı, Durmuşlar, Tandırlı, Demirler, Ataköy, Bademli mahallelerinin ormanlık alanlarına 50 metre aralıklarla ilk etapta 5 bin aşı yemi bıraktıklarını belirtti.

İleriki süreçte 5 bin aşı yeminin daha bırakılacağını kaydeden Şerafettinoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı yemleri kış aylarında yem bulmakta zorlanan tilki, çakal, kurt gibi yırtıcı yaban hayvanlarının kuduz aşılamasının yapılması amacı ile doğaya bırakılmıştır. Bu aşıyı ağzına alan yaban hayvanlarını kuduza karşı koruyor. Yemlerin, aşı kapsüllerinin vatandaşlarca bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçınarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime ya da sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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