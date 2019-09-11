Nurdağı'nda trafik kazası: 3 yaralı

11.09.2019 18:37

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Hatay karayolunun 3. kilometresi Gökçedere kavşağında İ.T. idaresindeki 27 ACK 846 plakalı otomobil ile N.S yönetimindeki 27 SS 812 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve İ.T'nin eşi M.T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafın durumu ağır olan İ.T. VE M.T. Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine diğer yaralı N.Ş. ise İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA