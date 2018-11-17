Nurdağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahin Kurt idaresindeki 80 AAG 865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 5'inci kilometresinde bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Ercan Bağtur yaralandı.
Yarılılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.