Nurdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
22.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:55
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Ş'nin (40) kullandığı 80 ABF 068 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş yolunda Necmettin I. (33) yönetimindeki 46 TB 435 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA