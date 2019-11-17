Nurdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyerlere çarpar tır sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bariyerlere çarpar tır sürücüsü yaralandı.
İbrahim B. idaresindeki 34 JP 7323 plakalı tır Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu 5. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Videosu: Nurdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı