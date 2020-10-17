Nurdağı'nda trafik denetimi
17.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:18
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Ekipler, ilçe girişindeki 4 noktada uygulama noktası oluşturdu.
Uygulamada, emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2 saat süren denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek