Nurdağı'nda trafik denetimi
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Nurdağı'nda trafik denetimi

17.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:18
Nurdağı'nda trafik denetimi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, ilçe girişindeki 4 noktada uygulama noktası oluşturdu.

Uygulamada, emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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