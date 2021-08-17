Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı
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Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı

Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, son günlerde yaşanan anız ve orman yangınlarına dikkat çekmek üzere temizlik hareketi başlattı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, son günlerde yaşanan anız ve orman yangınlarına dikkat çekmek üzere temizlik hareketi başlattı.

Kaymakam Akça, TEMA gönüllüleri ve beraberinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik güçleri, sivil toplum örgütleri ve gençlerle ormanlık alanlarda başlatılan temizlik hareketi kapsamında plastik-cam şişe ve çöpleri topladılar.

Harekete katılanlara hediyeler veren Akça, doğayı sevdiklerini, ormanları koruduklarını, bu yüzden ormanlarda temizlik hareketi başlattıklarını kaydetti.

Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı
Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı
Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı
Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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