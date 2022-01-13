Nurdağı'nda taşımalı eğitim yapan servislere denetim - Haberler
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Nurdağı'nda taşımalı eğitim yapan servislere denetim

Nurdağı'nda taşımalı eğitim yapan servislere denetim
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırsal mahallelere öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırsal mahallelere öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Nurdağı ilçesinde, kırsal mahallelere öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik yapılan denetimlere Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır da katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, taşımalı eğitim sisteminde İncirli Mahallesi İlk ve Ortaokulunda yapılan denetimlerde okul servis araçlarının pandemi kurallarıyla diğer uyulması gereken kurallara uyup uymadıkları konusunda denetim yaptıklarını belirtti.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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