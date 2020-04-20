Nurdağı'nda son iki günde 3 vaka görüldü
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Abdulkadir Yüksel, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Nurdağı'nda son iki günde 3 vaka görüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki günde 3 kişi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındı.

20.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:33
Nurdağı'nda son iki günde 3 vaka görüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki günde 3 kişi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe merkezinde ikamet eden ve belediyede temizlik personeli olarak çalışan T.Ç., rahatsızlanması üzerine başvurduğu Nurdağı Devlet Hastanesinde korona virüs semptomları belirlenmesi üzerine korona virüs testi yapılmak üzere Gaziantep'e sevk edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan T.C., Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. T.C. ile aynı evde yaşayan 6 kişi de 14 gün süre ile karantina altına alındı. T.C.'nin oğlunun ilçe merkezinde bir fırında çalıştığını tespit eden ekipler, fırın çalışanı A.Ç.'nin tahlil sonucu çıkana kadar fırının da kapalı kalmasına karar verdi. T.Ç.'nin temas kurduğu Nurdağı ilçesine bağlı Gökçede Mahallesi'ndeki babasının evi ile iş arkadaşlarından G.D.'nin yaşadığı İslahiye Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamette de karantina süreci başlatıldı. Her iki adrese de 14 gün süre ile giriş yasaklanırken ev halkının dışarı çıkarak başka insanlarla temasta bulunması önleniyor.

Yatalak hastada korona görüldü

Nurdağı'na bağlı Gökçedere Mahallesi'nde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı bulunan A.D.'ye durumunun ağırlaşması üzerine getirildiği Nurdağı Devlet Hastanesinde yapılan korona virüs testi negatif çıktı. Bulgu ve semptomların artması üzerine Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.'ye yapılan ikinci testte ise korona virüs görüldü. A.D.'nin eşi ve çocuklarından oluşan 6 kişi 14 gün süre ile karantina altına alındı. Yatalak hasta A.D.'ye virüsün nereden bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

Nurdağı ilçesindeki bir diğer korona virüs vakası ise İçerisu Mahallesi'nde ikamet eden C.Y.'nin evinde rahatsızlanması üzerine ortaya çıktı. Evine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından korona virüs belirtileri gözlenen hasta, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan test sonuçları pozitif çıkan hasta ve evi 14 günlük karantinaya alındı.

Yaşanan bu vakalarla birlikte Nurdağı ilçesinde korona virüs tedavisi gören hasta sayısının şu an itibariyle 8'e ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan karantinadaki şahısların ihtiyaçlarının ise kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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