Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence

Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada evde kalanlar, kamyonet kasasında davul zurna çalan belediye ekibi tarafından eğlendirildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada evde kalanlar, kamyonet kasasında davul zurna çalan belediye ekibi tarafından eğlendirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada, evde kalanların moral ve motivasyonunu yükseltmek için Nurdağı Belediyesi tarafından davul zurna ekibi görevlendirildi. Kamyonet üzerindeki ekip, davul ve zurna çalarak sokak sokak dolaşıp pencere, balkon ve teraslara çıkanları eğlendirdi, ailelere de dışarıya çıkmamaları için uyarıda bulundu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan davul-zurna ekibi, birçok sokağa uğrayıp, oyun havaları çalarak insanların dışarı bakmasını sağlayarak eğlenceli dakikalar yaşattı.Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak,"Pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı eve kapanan vatandaşlarımıza moral ve motivasyonlarını düzeltmek amacıyla  yöresel davul zurna ekibiyle vatandaşlarımıza farklı etkinlikle moral vermeye çalışıyoruz. Davul zurna ekibinin bu moral turunda vatandaşlarımızın eşlik ederek  mutlu olduğu görmek bizleri de sevindirdi" dedi.


Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence
Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE 'İNME' RİSKİNE DİKKAT
Son dakika haberleri... KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE 'İNME' RİSKİNE DİKKAT
Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek
Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nurdağı'nda sokağa çıkamayanlara davul ve zurnalı eğlence - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:58:32. #1.16#

title