Nurdağı'nda Sigara Denetimi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan kapalı alanlarda sigara denetimi yapıldı.

Denetime ilçe sağlık görevlileri, belediye çalışanları, zabıtalar, ve polis ekipleri katıldı. Kapalı mekanlarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ekipler, sigara yasağını uygulayan esnaf ve işetme sahiplerine teşekkür etti.

Nurdağı halkı sigara denetimini uygulayan görevlilere bu tür uygulamaların yerinde ve zamanında yapıldığını belirtip görevlerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP