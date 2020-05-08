Nurdağı'nda semt pazarında koronavirüs tedbirleri
08.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:26
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediliyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediliyor.
Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tedbirler kapsamında semt pazarına gelen vatandaşların ateş ölçümünü yaptı.
Ekipler, tezgahların 3 metre aralıklı olarak kurulmasını sağlarken, satıcıların eldiven ve maske kullanmalarını denetledi.
Bu arada, sosyal mesafeye uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: AA