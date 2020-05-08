Nurdağı'nda semt pazarında koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan semt pazarında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tedbirler kapsamında semt pazarına gelen vatandaşların ateş ölçümünü yaptı.

Ekipler, tezgahların 3 metre aralıklı olarak kurulmasını sağlarken, satıcıların eldiven ve maske kullanmalarını denetledi.

Bu arada, sosyal mesafeye uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA