Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.



Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında, Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yunus Bahar, İlçe Seçim Müdürü Gürbüz Türk, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.



Düzgün, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Düzgün, vatandaşların hür iradelerinin sandığa en iyi şekilde yansıması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA