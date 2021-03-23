Nurdağı'nda samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
23.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:19
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Başpınar Mahallesi'nde Salman T'ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek