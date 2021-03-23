Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu
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Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu

23.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:03
Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Başpınar Mahallesi'nde Salman T.'ya ait samanlıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu
Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu
Nurdağı'nda samanlık yangını korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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