Nurdağı'nda protokol ve iletişim kursu açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yöneticiliğe ilk kez atanan 15 kişiye protokol ve iletişim kursu verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yöneticiliğe ilk kez atanan 15 kişiye protokol ve iletişim kursu verildi.

Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulunda düzenlenen eğitimde, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım tarafından katılımcılara, protokol ve iletişim konusunda dikkat edilecek hususlar, yaşanmış örneklerle aktarıldı.

Kursiyerlere sertifika verilecek olan kursun amacının çalışanlara iş yeri ve yönetici kavramının önemini anlatmak olduğu belirtildi.

Çalışanlara iş yaşamlarında ve özel hayatlarında kaliteli davranışta bulunmalarına yönelik bilgi vermek, iş yaşamında görgü, nezaket, protokol konularının önemi ve gerekliliğini aktarmak, işverenle ve çevresiyle nasıl ilişki kurulmalı ve sürdürülmeli, ekip görevlilerine yaklaşım tarzı ve sorunlara çözüm getirebilme konularında kullanılacak yöntemler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek