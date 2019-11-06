Nurdağı'nda polisten yol denetimi

06.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:52

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 1 şüpheli yakalandı.

Denetimler kapsamında Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçtaki M.Ç'nin sorgusunda hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ile hükümlü veya tutuklunun kaçmasının da aralarında bulunduğu 13 ayrı dosyadan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA