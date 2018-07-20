Nurdağı'nda Polislerden Denetim
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş olan Nurdağı-Gaziantep ile Nurdağı-Kahramanmaraş güzergahlarında eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup araçları aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlanmadı.