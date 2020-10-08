Nurdağı'nda polis vatandaşları bilgilendirdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

Ekipler, kentte vatandaşları aile içi şiddetle ilgili uyararak broşür verdi.

Vatandaşlara aile içi şiddet olaylarında da ne yapılması gerektiği anlatıldı.

Ekipler, bu tür olaylarda vatandaşlardan Polis İmdat Hattı 155'i aramalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek