Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü
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Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü

Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, Nurdağı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, Nurdağı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Nurdağı Belediyesi ekipleri, yaralı hayvanı tedavisi için veterinere götürdü.

Ayağı kırılan köpeğin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü
Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü - Haberler
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