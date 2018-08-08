Nurdağı'nda Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Nurdağı ilçesi kırsal Belpınar Mahallesi Belpınar su tüneli yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Nurdağı jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yanarak kül oldu.

Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP