Nurdağı'nda Orman Yangını

Nurdağı'nda Orman Yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Aslanlıbeli mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektar alanda dikili bulunan çam ağacı yanarak, kül oldu.

Nurdağı'nda Orman Yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlıbeli mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektar alanda dikili bulunan çam ağacı yanarak, kül oldu.

Orman yangın öğle saatlerinde, Nurdağı Osmaniye D 400 karayolu Aslanlıbeli mevkinde çıktı. Orman yangınında 1.hektar çam ağacı yanarak kül oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altın alındı. - GAZİANTEP

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