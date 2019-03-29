Nurdağı'nda Öğretmenler Öğrencilerin Evlerinde Okuma Etkinliği Yaptı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" kampanyası kapsamında öğretmenler, öğrencilerin evlerinde aileleriyle kitap okuma etkinliği düzenledi.



Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım da ailelerle birlikte kitap okudu.



Öğretmen ve okul müdürünün de katıldığı program, iki ailenin evlerinde gerçekleştirildi. Ziyaret edilen aileler, mutluluklarını dile getirdi.

Hane halkına teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, okumaya büyüklerin başlamasının örnek olacağını, çocukların okumalarının artacağını anlattı.

Yıldırım, bu etkinliklerin tekrarlanacağını belirtti.

Kaynak: AA