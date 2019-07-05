Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Temmuz ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Lokman Düzgün başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Görüş ve önerilerin alındığı toplantıda Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince anız yakımı ve zararları konusuna değinildi.

Kaynak: AA