Nurdağı'nda meydana gelen kazada karı koca öldü, 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu karı koca ölürken, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nurdağı karoyu Saçaklı mevkiinde Nevzat Kısacık idaresindeki 27 GF 365 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Saçaklı mevkisinde karşı yönden gelen Doğan Can KKaramitli yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Nevzat Kısacık ve eşi Hatice Kısacık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda bulunan Erhan KısacıkLütfüye kısacıkElif Nisa Kısacık, Hasan Can(56), Nahide Karaarmut (50), Mehmet Karaarmut ve Suzan Karaarmut yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.