Nurdağı'nda meralar gübreleniyor
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı ilçesinde mera alanlarında gübreleme çalışması yapıldı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesinde mera alanlarında gübreleme çalışması yapıldı.
Durmuşlar Mahallesindeki mera alanındaki gübreleme çalışmalarına, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu ve çiftçiler katıldı.
Çalışmaların ardından bölgedeki hayvancılığın gelişmesi hedefleniyor.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel