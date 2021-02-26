GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı
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GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı

26.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:45

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Mera Islahı Projesi kapsamında 2 bin dekar mera alanına 15 ton taban gübresi atıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Mera Islahı Projesi kapsamında 2 bin dekar mera alanına 15 ton taban gübresi atıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu, hayvancılığın desteklenmesi anlamında düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için gübreleme çalışmalarının planlandığı projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Durmuşlar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin dekar mera alanına 15 ton taban gübresi Nurdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri nezaretinde, çiftçilerin yardımıyla atıldı.

GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı
GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı
GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı
GAZİANTEP - Nurdağı'nda mera alanına taban gübresi atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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