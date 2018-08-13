Nurdağı'nda Mazot Yüklü Tanker Yan Yattı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde virajı alamayan bir tanker yola devrildi. Tankerdeki mazot yola ve ormana döküldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde olan Tarım Kredi Kooparatiflerine ait olan ve ismi belirlenemeyen bir sürücü idaresindeki 44 AF 639 plakalı mazot yüklü tanker, Olucak Mahallesi Rüzgarlı'da virajını alamayınca yan yattı. Kazanın ardından araçtaki mazot yola ve ormanlık alana döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kazanın meydana geldiği D-400 karayolu uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, tanker kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı - GAZİANTEP