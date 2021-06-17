Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları denetlendi.

Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları denetlendi.

Görevli polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerine giren vatandaşlarda maske ve mesafe denetimi yaptı.

Vatandaşlar, denetimlerin ardından pazara alındı.

Ekipler, denetimlerde vatandaşa maske ve mesafeye uyulması konusunda anonsla da uyarılarda bulundu.

Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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