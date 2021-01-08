Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
08.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:28
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel'in de katıldığı denetimlerde ekipler, semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Önel, vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulunarak, salgının tedbirler sayesinde atlatılabileceğini hatırlattı. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek