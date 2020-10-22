Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

22.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:21
Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, polis, zabıta ve tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe semt pazarında denetimler gerçekleştirdi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Kaymakam Akça, semt pazarı girişinde bir ilkokul öğrencisiyle sohbet ederek maske taktığı için teşekkür etti.

Pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Kaymakam Akça ve beraberindekiler, bu salgından kurallara uyarak hep birlikte kurtulacaklarını kaydettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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