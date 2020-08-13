Nurdağı'nda Kovid-19 denetimi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlere Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye başkanı Ökkeş Kavak ve Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personelleri ile meslek odaları ve kolluk birimleri katıldı.

Maske dağıtımının da yapıldığı denetimlerde, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra bütün iş kolları ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA