Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın, pide salonu, market ve manavlarda denetim yaptı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın, pide salonu, market ve manavlarda denetim yaptı.

Nurdağı merkez ve mahallerindeki iş yerlerinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarına, eldiven ve maske kullanılması gereken durumlara uyulup uyulmadığı çalışanların hijyen koşullarına uygun olarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları denetlendi.

Ekiplerin denetimlere belirli periyotlarla devam edeceğini belirten yetkililer, iş yerlerine yaptıkları uyarılarda, kurallara uyulması halinde ülkenin virüsten kurtulacağını aktardı.

Nurdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ise 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan ailelerle ihtiyaç sahibi 48 mahallede 2 bin 850 aileye sosyal yardım yapıldı.

Ailelere, gıda, hijyen ve temizlik kolisi teslimi yapıldı.

Kaynak: AA