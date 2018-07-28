Nurdağı'nda korkutan yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde küçük baş hayvan yetiştiren çiftlikte çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçe Kırsalı Belpınar Mahallesi Küçük baş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangın korkuttu.

Henüz çıkış neden belli olmayan anız yangını kısa sürede küçük baş hayvan çiftliğine sıçradı. yaklaşık 10 İtfaiye aracı yangını söndürmek için mücadele etti. kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken, yaklaşık 150 bin TL zarar meydana geldi.

Çiftlik sahibi Sülyman Aras ve mahalle muhtarı Abdullah Taşdemir, yangın dolayısıyla zararlarının çok olduğunu, bu konuda yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.