Nurdağı'nda Karayolu Çöktü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Osmaniye D-400 Kara-yolunun 7. kilometresinde Amanos Dağları Rüzgarlı viraj mevkinde aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan nedeniyle karayolu çöktü.

Nurdağı Kırsal olacak mahallesi halk arasında (gavur dağı) diye bilinen Rüzgarlı viraj bölgesinde oluşan heyelan kara yolunda tehlike oluşturdu. Karayolundaki çökme nedeniyle karakolları bölge müdürlüğü ve Nurdağı Bölge trafik istasyon amirliği gerekli ön tedbirleri alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA