Nurdağı'nda Kan Bağışı Kampanyası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Sosyal okul" projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Nurdağı Dr. Salman Gürsoy İlkokulu bahçesinde Kızılay'la iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Lokman Düzgün de kan bağışında bulunarak destek oldu.



Kurum amirlerinin de kan bağışı yaptığı kampanyada, ilçe sakinlerinden Ejder Kaplan'a Kızılay'a 54 kez kan bağışında bulunduğu için Kaymakam Düzgün tarafından plaket verildi.

Okul müdürü Mustafa Türkmen, sosyal okul projesi kapsamında öğretmenle birlikte öğrencilere örnek olması amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.