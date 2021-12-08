Nurdağı'nda kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı - Haberler
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Nurdağı'nda kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı

Nurdağı'nda kadınlara
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi personelleri Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadınlara madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Seminerde annelere, uyuşturucuyla mücadelenin önemi anlatıldı.???????

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu kullanımın önüne geçmek amacıyla hazırlanan "UYUMA" uygulaması hakkında bilgiler veren konuşmacılar, uyuşturucu bağımlılığına karşı ailelerin farkındalığının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Nurdağı'nda kadınlara En iyi narkotik polisi anne eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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