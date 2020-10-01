Nurdağı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Nurdağı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

01.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:45
Nurdağı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı yapıldı.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında düzenlenen toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odalarının başkanları ile daire amirleri katıldı.

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan ve 2020-2021 yıllarını kapsayacak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde yapıldı.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri ve mevcut duruma ilişkin analizler değerlendirildi.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine konusunda ilçedeki olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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